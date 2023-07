’Salvatore Accardo and friends’ Grande concerto a San Lucchese

Anche il grande violinista di fama internazionale Salvatore Accardo (foto), tra i protagonisti del cartellone estivo musicale, a Poggibonsi, dei concerti dell’Accademia musicale Chigiana, nel quadro del Chigiana International Festival & Summer Academy 2023. Il maestro si esibirà nella Basilica di San Lucchese giovedì 17 agosto alle 21,15 nel concerto ’Salvatore Accardo and friends’ con musiche di Antonín Dvorak e Johannes Brahms. Un appuntamento prestigioso, che sarà preceduto da un altro atteso evento nell’importante rassegna voluta da Us Virtus, associazione culturale E20, circolo Jacques Maritain, Toscana Food, Misericordia. Martedì 18, sempre nella Basilica patronale poggibonsese alle 21,15, il concerto degli allievi del corso di canto diretti da William Matteuzzi. Alle 22,30 brindisi con buffet con degustazione del gelato artigianale di Sergio Dondoli. Una manifestazione che è solita raccogliere sempre ampi consensi e che si appresta ad accogliere un protagonista del panorama mondiale come è appunto Salvatore Accardo.