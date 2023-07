Salta il giunto sul viadotto Danneggiate tre auto

Proteste e disagi sabato sera lungo la Siena-Grosseto: nel tratto in direzione Grosset,o in prossimità di San Rocco a Pilli, poco prima delle due gallerie, si è danneggiato un giunto di raccordo tra le campate del viadotto, giunto che è saltato via determinando un profondo avvallamento nell’asfalto. In quel momento erano in transito a velocità sostenuta tre auto, che hanno riportato danni ai pneumatici e ai semiassi. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.I mezzi coinvolti sono rimasti fermi per alcune ore. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Anas che hanno lavorato per installare una tamponatura provvisoria al posto del giunto metallico saltato. Nelle prossime ore si provvederà invece alla sostituzione della componente mancante. La società fa sapere che a essere saltato via non è un elemento strutturale del viadotto, che quindi risulta integro in termini di staticità e sicurezza, ma un elemento utilizzato per regolare la dilatazione termica tra le campate. Trattandosi di componenti soggette a usura, capita che saltino via determinando una sorta di profonda buca sull’asfalto.

Di qui i danni riportati dai tre veicoli che si trovavano a percorrere il viadotto sulla Siena-Grosseto sabato sera.

Gli automobilisti, dopo l’intervento dei soccorsi e dei tecnici di Anas, sono riusciti a tornare a casa.

Della cosa si è interessato anche il sindaco di Sovicille, Giuseppe Gugliotti, in quanto in viadotto attraversa il territorio comunale di sua competenza: il primo cittadino avrebbe ricevuto ragguagli da Anas in merito alla situazione dell’infrastruttura viaria e rassicurazioni su un rapido intervento per il ripristino del giunto metallico danneggiato. In ogni caso, la società ha garantito che la situazione è sotto controllo già da sabato sera.

C.B.