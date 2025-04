Salesiani di Don Bosco. Il libro di Mezzedimi

A Colle di Val d’Elsa proseguono le celebrazioni per il 75° anniversario della presenza dei Salesiani in città. Con una serie di eventi dedicati alla loro missione educativa e sociale.

Domani, 9 aprile, alle 17.30 al cinema sant’Agostino, presentazione del libro ‘I salesiani di Don Bosco a Colle di Val d’Elsa (1950 – 2025)’ dello storico e scrittore Meris Mezzedimi. Interverranno don Alfredo Fabbroni, Gianfranco Poddighe, il sindaco Piero Pii, Daniela Rita Menin, relatrice. Coordina Valentina Ottaviani. "Con grande orgoglio e gratitudine, celebriamo quest’anno il 75° anniversario della presenza dei Salesiani a Colle, una ricorrenza che testimonia il profondo legame tra la nostra comunità e la missione educativa, spirituale e sociale che questa straordinaria famiglia religiosa ha portato avanti con dedizione e passione – afferma il sindaco Piero Pii – e la pubblicazione di questo libro, frutto dell’instancabile lavoro di Meris Mezzedimi, non è soltanto una preziosa occasione per ripercorrere le tappe di questa lunga e significativa storia, ma anche un invito a riflettere sull’importanza dei valori che i Salesiani hanno saputo trasmettere a generazioni di giovani. In un’epoca in cui le sfide educative e sociali si fanno sempre più complesse".

Si prosegue domenica 4 maggio con l’incontro con i salesiani di Don Bosco. Il 29 tavola rotonda su ‘Come è cambiata la realtà di Colle dopo l’arrivo dei salesiani’. Il 20 settembre ‘Ricordi di 75 anni con i salesiani: memorie storiche e mostra fotografica’. Il 18 ottobre veglia di preghiera. Il 16 novembre chiusura.

Fabrizio Calabrese