Grande attesa per l’incontro annuale di ‘Echi di Donne’, la mostra di pittura ’Sacro Femminile’. Si tratta di opere della talentuosa artista Brigitte van Hellemond, esposte dal 16 al 30 marzo 2025, presso il Centro Theatrikos in via Garibaldi 18, a Colle. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti. L’inaugurazione si terrà domenica 16 marzo alle ore 16,30 e offrirà un brindisi di benvenuto, accompagnato da letture, versi e musica, a cura della Compagnia Teatrale Theatrikos. L’evento si preannuncia come un’importante occasione per esplorare il sacro femminile attraverso l’arte, in un’atmosfera coinvolgente e ricca di emozioni.

L.A.