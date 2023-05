Saccheggiarono l’autogrilli di Montepulciano: Daspo per 23 tifosi romanisti

Siena, 20 maggio 2023 – Il questore di Siena, Pietro Milone, ha firmato un provvedimento di Daspo nei confronti di 23 tifosi romanisti tra i 18 e i 50 anni. Il 12 settembre 2022 il gruppo di supporter si era fermato all'autogrill di Montepulciano ( Siena) sull'Autosole, al rientro da una trasferta della Roma a Empoli, e aveva causato "gravi problemi di ordine pubblico".

I responsabili, accusati anche di furto di alimenti, giocattoli, capi di abbigliamento e altra merce sottratta dagli scaffali, sono stati identificati tramite le immagini videoregistrate e il controllo dei nominativi sui tagliandi d'ingresso allo stadio.

I tifosi non potranno assistere a eventi sportivi per un periodo da uno a tre anni. Nei confronti di quattro di loro, che avevano già provvedimenti di Daspo, è stato disposto il divieto per cinque anni che prevede anche l'obbligo di firma, soggetto alla convalida da parte del gip, negli uffici della questura di Roma.