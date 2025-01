Sabato prossimo presentazione corsi

Presentazione a Poggibonsi della seconda parte dei corsi dell’Anno Accademico 2024-2025 dell’Università dell’Età Libera ‘Viviana Cardinali’. Appuntamento fissato sabato 18 gennaio, con inizio alle 16. Con l’occasione è previsto anche un brindisi, alla presenza delle autorità dell’amministrazione comunale di Poggibonsi, per festeggiare la riapertura dei locali di via Trento al civico 77 dopo le opere di ristrutturazione finanziate dal Comune tramite il Piano nazionale di ripresa e resilienza, come afferma Luciano Morrocchi, presidente del Centro Insieme Poggibonsi. Il pomeriggio sarà allietato dalla partecipazione del Coro ‘Clara Harmonia’, che terrà nell’occasione un concerto con la direzione della professoressa Tanja Kustrin.