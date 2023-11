Sabato al Politeama ‘Papero Alfredo’

Teatro per bambini, famiglie e scuole al Teatro Politeama di Poggibonsi. Sabato 11 novembre alle 16 in Sala Minore, la Compagnia Teatro Giovani Teatro Pirata mette in scena ‘Papero Alfredo’ di Simone Guerro e Daria Paoletta che curano anche la regia. Appuntamento della rassegna "Teatro a Merenda" 2023, XXVII edizione. Papero Alfredo e` il nuovo burattino di Bruce: piccolo e deciso ma anche inesperto e un po’ capriccioso. A lui piacciono la musica Rap e il Freestyle, le Challenge. Età consigliata da 4 a 100 anni. Prosegue anche Discipline(s) educational Kids 2023. L’offerta culturale di spettacoli teatrali per le scuole dell’obbligo. Sempre al Politeama, giovedì 9 novembre alle 10 per Teatro a Merenda Scuole, Fratelli Dalla Via presenta "Sbum! Yes we cake". 11-14 anni. Fabrizio Calabrese