Sabato 11 marzo Forum Donne di Avis Toscana

Sarà Poggibonsi a ospitare un evento regionale di Avis. La diciassettesima edizione del Forum Donne di Avis Toscana è in programma sabato 11 marzo al Politeama. "Donne per la semplificazione" il tema dell’appuntamento organizzato dall’associazione dei volontari del sangue della Toscana in collaborazione con Avis Nazionale, Avis Provinciale di Siena e Comunale di Poggibonsi, insieme con Cesvot. La giornata si aprirà con i saluti del sindaco Bussagli, della presidente di Avis Toscana Firenze e del presidente nazionale Briola. Alle 10.30 ‘Ricette culinarie per donne tristi’: in scena ricette ironiche, metafore della condizione femminile, a cura del trio Gynaika. Alle 11.30, "Non semplici ma semplificanti", con Ginevra Cerrina Ferroni, vice presidente del Garante protezione dati personali, Simona Dei, direttore sanitario Asl Toscana sud est, Ferdinando Galassi, psichiatra, Marco Mini, vice presidente Cesvot. Conclusioni di Barbara Boccardi, Avis Toscana. "Il Forum promuove una riflessione – spiega – dato che le donne sono divise tra mille compiti e spesso rinunciano a cariche. Avis vuole valorizzarle come donatrici".