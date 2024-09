Ruzzi della Conca, giorni clou: "Nessuno stop per la festa, la manifestazione prosegue"

"I Ruzzi della Conca vanno avanti come sempre e anzi quest’anno stiamo registrando ogni sera presenze record". Così Alfonso Nocchi, presidente del comitato delle contrade di Chiusi, interviene sulle colonne de La Nazione di Siena: "Voglio dirlo con forza perché alcuni titoli e locandine di giornali, riferendo la questione della temporanea sospensione della corsa dei maiali sostituita egregiamente dalla corsa delle oche, hanno lasciato intendere che l’intera festa si fosse fermata. Non è così, nessuno stop ai Ruzzi".

La precisazione di Nocchi arriva all’indomani della determinazione dell’Asl Toscana sud est di sospendere in via precauzionale la sola corsa dei maiali che si sarebbe dovuta svolgere domenica primo settembre. Una decisione esclusivamente in via cautelare, legata al rischio peste suina che sta coinvolgendo svariate realtà in tutto il territorio nazionale.

Così è venuta fuori l’idea di far correre le oche, una scelta che dopo qualche perplessità iniziale si è rivelata un successo per la maggior parte dei contradaioli, con l’auspicio di tornare ai maiali nel 2025.

La festa intanto prosegue tutte le sere a Chiusi Scalo con cene, degustazioni, spettacoli e musica. Per gli appuntamenti musicali, questa sera è previsto un dj contest mentre domani c’è grande attesa per l’arrivo di Fargetta. Quindi sabato e domenica l’ultimo fine settimana dei Ruzzi della Conca 2024, con la grande disfida della palla al bracciale maschile e il corteo storico, per concludere un’edizione come sempre molto partecipata e sentita.