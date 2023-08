Ruzzi della Conca, accesi i motori "Il lavoro di Contrade e volontari"

"Sarà un’edizione ricca di appuntamenti, c’è stato un gran lavoro delle contrade e dei volontari. Vi aspettiamo!" Così Alfonso Nocchi, presidente del comitato delle contrade di Chiusi Scalo, presenta la 42esima dei Ruzzi della Conca: due settimane di eventi, iniziative, sfide, gare di palla al bracciale, la tradizionale corsa del maiale e la sfilata storica della giornata conclusiva. Un appuntamento nato nel 1981 grazie all’intuizione del compianto Don Vasco della Lena che si concluderà l’8 settembre con la processione in occasione della Natività di Maria, nonché festa patronale. Le cinque contrade in gara - Biffe, Fornace, Granocchiaio, Sottogrottone e Mar Nero - sono pronte a contendersi la conca, il trofeo più importante che viene assegnato con il torneo di palla al bracciale. "In questi anni la palla al bracciale maschile chiusina - ricorda Nocchi - ha fatto passo da giganti e si è imposta a livello nazionale, abbiamo un livello tecnico complessivo molto alto e questo vale anche per la palla al bracciale femminile che edizione dopo edizione acquisisce sempre maggiore importanza". Si parte venerdì 25 agosto con la sfilata e la benedizione della conca, con "Sbottegando" cioè i negozi che scendono in piazza dalle ore 10 alle 24 (per 3 giorni) con prodotti esclusivi e sconti unici, con le cene e le degustazioni di pietanze tipiche dello "Speluzzico", l’apertura del pub e il dj set by Heaven dj con la serata disco. Sabato 26 agosto sarà la volta della palla al bracciale femminile e di quella giovanile dai 16 ai 20 anni, con le gare che si svolgeranno come sempre al campo sportivo dalle ore 16. Domenica 27 altra giornata ricca con le partite di palla al bracciale maschile della prima giornata e la corsa del maiale, dalle ore 18.30 sempre allo stadio. Ovviamente ogni sera cene, degustazioni, spettacoli e tanta musica. Questo per tutta la settimana fino al primo settimana di settembre quando sarà assegnata la vittoria finale. "I Ruzzi della Conca – affermano il primo cittadino Gianluca Sonnini e la vice sindaca Valentina Frullini – sono la manifestazione storica e Sbottegando un appuntamento fisso per Chiusi Scalo. Due settimane che vedono la partecipazione dell’intera comunità. A partire dai più piccoli che si cimentano con i ‘Ruzzini’ fino ad arrivare ai genitori ed ai nonni che aiutano nell’organizzazione, la festa è un momento di socialità e convivialità che lega tutte le generazioni. Giorni intensi ed impegnativi per i quali come amministrazione ringraziamo il Comitato delle contrade, Chiusinvetrina e tutti i volontari che rendono possibile la buona riuscita di questa importante manifestazione".

Massimo Montebove