Rubinetti a secco mercoledì 12 aprile dalle 8 e fino alle 13

Continua a raccogliere riconoscimenti, il cortometraggio ‘Una mela al giorno’ girato lo scorso anno a Casole d’Elsa con protagonisti gli stessi casolesi. Il film di Simone Vacca, scritto insieme a Rosanna Reccia ed Alberto Vianello, è stato, infatti selezionato in due diversi festival cinematografici, il " CiackCotignola" che si svolgerà a fine aprile in provincia di Ravenna, e "Tulipani di seta nera" in programma a Roma dal 4 al 7 maggio. Il corto è visibile sulla piattaforma Rai tulipanidisetanera.rai.it ed è in gara per il premio " Sorriso Rai Cinema Channel", fra i 5 film più visualizzati.