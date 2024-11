Rubano soldi e gioielli in tre case. I carabinieri arrestano uno dei ladri

Dopo un rocambolesco inseguimento a piedi nei campi i carabinieri hanno arrestato in fragranza uno dei due malviventi che avevano appena rubato soldi e gioielli in tre appartamenti di Fontana, nei pressi di Staggia. Il complice è riuscito a scappare e sono in corso indagini per acciuffarlo. E’ caccia all’uomo su tutto il territorio. Le manette sono scattate ai polsi di un albanese residente a Firenze, trovato in possesso di parte della refurtiva, che è stata già restituita alle vittime dei furti. La coppia di malviventi è entrata in azione nel tardo pomeriggio. Nel giro di pochi minuti, grosso modo tra le 18 e le 18,30, hanno ‘visitato’ tre abitazioni, portando via denaro e preziosi. A dare l’allarme è stata una delle vittime. Poco dopo le 18,30 ha chiamato la Centrale operativa dei carabinieri, e alcune pattuglie sono partite immediatamente alla volta di Fontana. I militari, grazie anche alle indicazioni fornite dalle persone che avevano subito i furti, poco dopo hanno scovato i due malviventi, che stavano cercando di nascondersi in un campo vicino a uno degli appartamenti presi di mira. I carabinieri hanno illuminato l’area con una torcia e a quel punto i due sono scappati a piedi. Siccome la luce della torcia, fendendo il buio, permetteva ai malviventi di orientarsi, favorendo di fatto la loro fuga, i militari hanno spento la torcia. Una mossa azzeccata, dal momento che uno due ladri, non vedendo più niente, è inciampato ed è caduto. Fine della corsa e arresto. L’altro, invece, si è dileguato, facendo perdere le sue tracce. La persona finita in manette è stata portata nella camera sicurezza della Compagnia di Poggibonsi,. in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, avvenuta ieri al Tribunale di Siena. "L’arresto- spiega il comando provinciale dei Carabinieri- si aggiunge ad una serie di risultati ottenuti dall’Arma con una fitta e serrata attività di controllo del territorio, posta in essere già dai primi di novembre, per contrastare il fenomeno dei furti in abitazione che, soprattutto nel periodo natalizio, vede statisticamente un aumento esponenziale". Come dire, insomma, che i militari hanno alzato la guardia per prevenire i raid negli appartamenti. Raid che tutti gli anni vedono un’impennata nelle settimane che precedono le feste natalizie.