Rubano soldi al vicino, il figlio mette le telecamere e li incastra

"Non ha mica una cipolla?". Accade fra vicini di casa di chiedere aiuto alla famiglia della porta accanto se magari in cucina manca qualcosa. E non c’è la possibilità di uscire in fretta a comprare il necessario. Capiterà l’occasione di rendere il favore. Ma in un appartamento di Siena, in realtà, questo sarebbe stato solo un escamotage per consentire ad un complice di entrare in casa e frugare per prendere qualche soldo agli ignari vicini. Quando però l’anziana coppia si è resa conto che il budget familiare non andava bene e mancava denaro, il figlio ha deciso di piazzare delle telecamere in alcune stanze dell’appartamento. E così ha scoperto cosa avveniva dentro l’abitazione. E chi prendeva, secondo quanto poi rilevato dalla procura, i soldi. Nei guai sono finiti la collaboratrice domestica degli anziani, condannata ad otto mesi, più madre e figlio vicini di casa, assistiti dall’avvocato Laica Giannelli. La prima ha avuto 3 anni, il secondo 3 anni e 4 mesi. Entrambi con rito abbreviato. In solido, tutti e tre, dovranno risarcire la coppia con 30mila euro. A tale scopo, visto che alla colf erano stati trovati 12 mila euro, l’avvocato Stefano Cipriani che tutelava le parti offese, ha chiesto il sequestro conservativo. E il giudice Elena Pollini l’ha disposto.

La coppia era solita prendere parte della pensione per le spese, tenendo i soldi in casa. Non avevano mai avuto problemi ma, ad un certo punto, il denaro ha cominciato a mancare. Sulle prime il figlio pensa che il genitore sia sbadato, poi comprende che qualcosa non va. Così decide di prendere alcune telecamere e sistemarle in casa. Sorpresa: vede la colf frugare e prendere qualcosa, mentre i vicini di casa usano, secondo la procura, una tattica diversa: l’anziana bussa e chiede alla signora accanto se ha delle cose Mentre entrambe si recano a prenderle il figlio s’intrufola nell’abitazione per frugare ed arraffare. Fra le accuse anche quella di aver danneggiato l’auto dell’anziano bucandogli tre volte le gomme. Il giudice ha confermato il divieto di avvicinamento di entrambi alla coppia che abita sullo stesso pianerottolo.

La.Valde.