Rottura tra Lega e Forza Italia con lista civica a Chianciano Terme: tensioni nel centrodestra provinciale

La prossima settimana il caso potrebbe approdare al tavolo provinciale del centrodestra: la rottura a Chianciano Terme dei consiglieri di Lega e Forza Italia con la lista ’Punto e a capo’ e il sindaco Andrea Marchetti sta diventando un caso, anche perché il centrodestra in tutta la provincia non ha poi così tanti primi cittadini. Sul tavolo il rapporto tra partiti e lista civica, con il sindaco (indipendente) che in questi giorni ha tenuto a difendere l’impostazione seguita in questi dieci anni, che hanno reso vincente la scelta di ’Punto e a capo’ come punto di forza della sua candidatura. Dalle due forze di centrodestra si chiedono però spazi di manovra e riconoscimenti: di questo si parlerà anche a livello provinciale.