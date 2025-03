Ross e la sua chitarra: "Per Sempre Tour 2025 parte dal Sinsillino Caffè"

Siena

Incontriamo Ross (all’anagrafe Rosario Aloisio), cantautore che nei primi anni novanta fonda i Mister Cox. Agli inizi del duemila intraprende il percorso "Ross in Solo", progetto da solista con cui proporre dal vivo un vasto repertorio di cover famose pop-rock. Nel 2006 registra il suo primo CD di brani inediti dal titolo "Tra le mie canzoni". Un terzo disco esce nell’ agosto del 2023 dal titolo "Navigando verso il sole", un album di dieci brani intensi e pieno di sentimenti sulla vita e sull’amore con un ben accolto tour estivo.

Cominciamo dal presente.

Ci parli di "Ogni Tanto".

"Il primo singolo e videoclip - comincia Ross - promozionale per l’album Navigando verso il sole uscito nell’estate del 2023 è stato "Ogni tanto!". Il brano è sicuramente adatto al mercato digital store, radio e social in quanto dinamico e di facile ascolto. La canzone tocca il tema delle tante notti difficili che nell’arco di una vita dobbiamo affrontare, soprattutto quando finiscono delle importanti storie d’amore. Il brano apre uno spazio alla mia visione dell’amore forse un po’ pessimista nella quale comunque esiste la certezza che anche davanti al temporale più difficile, prima o poi il sole ritornerà a splendere nel cielo! Questo brano mi ha dato tante soddisfazioni perché è piaciuto, portandomi anche in finale a diversi importanti concorsi tra cui Sanremo Senior 2023, una gara vera e propria di tre giorni a Sanremo dove siamo approdati soltanto in cinquanta tra gli oltre mille selezionati in tutto il mondo. Una esperienza divertente e molto gratificante!"

E "Bagaglio a mano"?

"E’ uscito nell’album nel 2023 ma è stato rilanciato nella primavera del 2024 come secondo singolo e videoclip a supporto dei concerti estivi del Navigando verso il sole tour 2024! Anche questa canzone, molto diretta ed orecchiabile è piaciuta molto, così come il video girato con la bellissima Letizia Gallucci che interpreta una giovane ragazza che difronte alla fine di una relazione amorosa, confida tutte le sue pene all’amico Ross il quale le consiglia di prendere un volo solo con un bagaglio a mano e senza pensare al biglietto di ritorno. Il ritornello infatti gira intorno a questo concetto: quando certe cose nella nostra vita non vanno come vorremmo a volte prendere un volo, staccare la spina, fare un viaggio catapultandosi in altre realtà, ci aiuta a vedere le cose da un’altra prospettiva e a reagire con una determinazione diversa e una visione meno drammatica di quello che ci sembra".

A quando il disco nuovo completo? Cosa ci sarà di nuovo rispetto a lavori precedenti? Qual è l’ispirazione?

"Ho ben 14 nuovi brani in fase di arrangiamento e pensavo che il 2025 fosse l’anno giusto per farlo uscire, ma con il mio entourage abbiamo deciso di fare uscire soltanto due singoli per poi integrarli nel nuovo album che slitta probabilmente al 2026. Il primo singolo che dovrebbe uscire a fine maggio si chiama "Per Sempre" e dà anche il titolo al nuovo tour primavera – estate (Per Sempre Tour 2025) che parte dal Sinsillino Caffè di Siena il 28 marzo con una formula molto intima e semplice, a diretto contatto con il pubblico che parteciperà alla cena-spettacolo in programma! Questo nuovo singolo è una sorta di autocritica alla nostra leggerezza e all’inconsistenza delle nostre promesse nel campo nell’amore, girando fondamentalmente intorno a questo concetto: "Com’è facile avere tante certezze e fare grandi promesse quando le farfalle volano e com’è facile disattenderle e dimenticarle quando i sogni passano". Ho deciso di toccare questo argomento con un sound energico e senza eccessivi drammi. Il brano di fatto rappresenta per me una sorta di accettazione di questo fenomeno che coinvolge sempre più persone, soprattutto in una società spietata e complessa dove tutto viaggia alla velocità della luce. E l’amore sicuramente non è escluso da questo vortice di illusioni e delusioni a cui inevitabilmente ci sottoponiamo quando decidiamo comunque di amare e di non trincerarci dentro a una corazza protettiva".

Programmi per l’autunno?

"In autunno invece conto di fare uscire "Un sogno che non c’è" ovvero il secondo singolo 2025 dal sound e dal testo decisamente molto più romantico in cui tratto l’argomento della delusione amorosa intesa soprattutto come realizzazione del sogno che svanisce quando purtroppo ci rendiamo conto che la persona che avevamo in qualche modo idealizzato non è in realtà quello che volevamo e su cui avevamo proiettato tutti i nostri desideri e i nostri sogni. E’ un brano che amo particolarmente in questo periodo e con il quale chiuderemo in una versione da anteprima live i concerti di questa imminente stagione!"

Ci saranno, in vista della bella stagione, degli appuntamenti live?

"Abbiamo già fissato alcune date tra cui il 14 agosto al Camping Boscoverde in bassa Versilia, una location splendida dove siamo stati benissimo già lo scorso anno e dove siamo stati da poco riconfermati anche per questa stagione. Il calendario è pieno di trattative ma il mio doppio ruolo di cantautore e imprenditore non mi consentirà di prendere troppi impegni, quindi cercheremo di finalizzare le location più interessanti mirando più alla qualità dei nostri concerti che alla quantità!".