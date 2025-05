Roots’n’Pop’. E’ ’Primavera’ alla Chigiana

Il Trio Rinaldo e Giovanni Vai insieme per la Primavera Chigiana. Oggi alle 19.30 a Palazzo Chigi Saracini, la rassegna proposta dall’accademia musicale propone ‘Roots’n’Pop’, un dialogo tra la musica colta e le sue radici popolari, in un percorso che abbraccia mondi diversi ma profondamente connessi. "Da una selezione di canti irlandesi trasfigurati da Beethoven in piccoli gioielli di raro ascolto – annunciano dalla Chigiana – alle danze slave di Dvorák nella trascrizione di Tommaso d’Agostini, giovane talento allievo del Conservatorio Franci di Siena, dall’intensità sorprendente ricca di emozioni contrastanti del Trio Dumky alla carica ritmica della Disco-Toccata di Guillaume Connesson, un ibrido esplosivo che evoca la forma improvvisativa della toccata con la pulsazione ostinata e i riff della disco music anni Settanta".

Un viaggio musicale, attraverso il quale i grandi interpreti nel Salone dei concerti racconteranno come il linguaggio della musica classica affondi le radici nella tradizione e si nutra della vitalità e dell’immediatezza delle tradizioni popolari. Il clarinettista Giovanni Vai, artista poliedrico, incontra il Trio Rinaldo, formato da Leonardo Ricci (violino), Rebecca Ciogli (violoncello) e Lorenzo Rossi (pianoforte). Vincitore del Premio Piero Farulli nell’ambito del Premio Franco Abbiati 2025, il più prestigioso riconoscimento della critica musicale italiana, il Trio Rinaldo è una creazione senese, frutto di quel contesto musicale che Siena coltiva grazie a quelle istituzioni che sono oggi l’asse portante del Polo Musicale. L’ensemble si è costituito infatti nell’ambito dei corsi di musica da camera tenuti da Margherita di Giovanni al Conservatorio Franci, per perfezionarsi poi ai corsi tenuti all’Accademia Chigiana da Bruno Giuranna e da Clive Greensmith, ottenendo i diplomi di merito e la borsa di studio Pia Bassi. Adesso, si sta affermando sulla scena musicale internazionale, ospite di prestigiose istituzioni, rassegne e festival. Vai si è invece diplomato in clarinetto al Conservatorio Cherubini di Firenze, per partecipare poi ai corsi con Antony Pay e Alexander Lonquich all’Accademia Chigiana, di cui dal 2023 è segretario artistico e assistente del direttore artistico, Nicola Sani.

Riccardo Bruni