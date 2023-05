Rondine, due sole carriere e l’addio alla piazza

Conto alla rovescia per luglio 2023: intanto parliamo di Ersilio Bietolini detto Rondine, cognome che non nasconde una lunga dinastia di fantini, ha corso due carriere negli anni ottanta e sicuramente sarà ricordato da molti contradaioli, in primis quelli di Istrice e Onda. Classe 1963 e nativo di Marino in provincia di Roma, fa il suo esordio, nell’Istrice per la carriera di Provenzano del 2 luglio 1985 montando Amore, cavallo forse di non eccelsa potenza ma pronto e ben manovrabile. Alla mossa si trova fra l’incudine ed il martello, ovvero fra Torre ed Oca, con quest’ultima fra i favoriti. Ed Aceto mostra tutta la sua innegabile maestria, partendo poi alla grande e gestendo con tranquillità tutta la corsa. Ma Rondine non si fa trovare impreparato e parte fra i primi girando terzo a San Martino, dietro la stessa Oca e la Pantera. Conservare la posizione mostrando di crederci fino all’ultimo, con una caparbietà che va oltre l’effettivo risultato. Per lo straordinario dello stesso anno arriva nell’Onda per montare Goldrake, cavallo assai inferiore al precedente: è costretto a girovagare per trovare un posto per partire. Ma la mossa buona è così concitata che sparisce subito dai possibili protagonisti. E questo è il suo addio alla piazza.

Massimo Biliorsi