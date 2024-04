Rompicollo in tv protagonista de ’Le Ragazze’

Siena e il Palio ancora protagonisti sulla tv nazionale: ‘Le Ragazze’, il programma di Rai Cultura realizzato da Pesci Combattenti e condotto da Francesca Fialdini, tornerà questa sera alle 21,45, su Rai 3 (quattro le puntate inedite) e a inaugurare la nuova stagione sarà la fantina di Piazza del Campo, Rosanna Bonelli. La puntata ripercorrerà la storia di Rompicollo, classe 1934, da quando da ragazzina iniziò a montare a cavallo, fino alla Carriera, la sua prima e ultima, corsa nell’Aquila il 16 agosto 1957, dopo aver preso parte come controfigura alle riprese del film ‘La ragazza del Palio’. Il racconto, come quello delle altre protagoniste della serata (dopo Rompicollo, ‘decana’ del programma, prenderanno la parola due ‘ragazze’ degli anni ’60, Claudia Beltramo Ceppi e Minnie Minoprio e due degli anni ’80, Clizia Gurrado e Marina Comandini), avrà sullo sfondo la storia del Paese e sarà arricchito da archivi privati e dai materiali delle Teche Rai, oltre che da una colonna sonora scelta ad hoc per ogni epoca. Francesca Fialdini incontrerà anche il regista e sceneggiatore Giovanni Veronesi.