Rock contest 'E ti vengo a cercare' al Teatro dei Rozzi il 28 dicembre

Saranno Ascanio, A Tra Poco, Bulls on Parade, Delirè, Diana Gloom, Gemma, Loccasione, Provvedi, Sofia, Valchemiakris i protagonisti del Rock contest "E ti vengo a cercare", organizzato dall’Associazione Arturo Pratelli, per la serata del 28 dicembre (Teatro dei Rozzi ore 21 con prenotazione online). Sono stati i direttori artistici Francesco Fattorini e Francesco Barbucci a presentare l’evento, con finalità di beneficenza che saranno poi divulgate. C’è tanto entusiasmo per questa seconda edizione, rinnovata e rinvigorita, con premi ai primi tre classificati grazie a illuminati sponsor, nonché un Premio della critica.

Sarà condotta da Veronica Costa e da Pietro Federici l’intensa manifestazione, che riporta un po’ di rock e di musica d’autore in una città davvero povera di eventi musicali soprattutto invernali. Lo stesso Fattorini spiega i premi che saranno assegnati: "Al primo classificato la registrazione, produzione e distribuzione del videoclip vincitore del contest con l’etichetta discografica Oltresound offerto da Vismederi. Al secondo una sessione di registrazione per un totale di 20 ore al Virus Studio offerto da Estra. Al terzo un buono sconto di 500 Euro presso Checcacci Strumenti Musicali offerto da Scotti Ugo".

Si allarga anche il numero dei giurati, fanno parte di scuole cittadine o sono professionisti del settore: Gianluca Polvere, Edoardo Cerretani, Vittorio Gravagna, Lucia Goretti, Alessandro Guasconi, Silvia Vavolo, Lorenzo Fabbri, Aldo Ferrini e Marcello Faneschi. Da notare l’inserimento del Siena Jazz e del Rock Factory assieme ai già presenti Diapason e Rinaldo Franci.

La giuria per la critica, premio al miglior testo alla memoria di Roberto Ricci, è formata da Annalisa Coppolaro, Isotta Carapelli, Michele Masotti, Emilio Mariotti, Massimo Biliorsi, Graziella Ventrone e Francesco Oliveto. "Non mancherà un ospite per arricchire una serata già densa di eventi musicali – ci dice Barbucci – con il cantautore Danielle, già conosciuto per X-Factor, che si esibirà dopo i concorrenti". Ricordiamo che l’ingresso prevede un biglietto con una donazione volontaria minima di dieci euro, che andranno in beneficenza anche grazie al patrocinio dell’amministrazione comunale.

Il "Siena Music Contest" cerca di colmare il vuoto di occasioni cittadine per tutti i giovani che nelle scuole senesi si preparano al mondo della musica. Pochi locali che fanno live, mancanza di rassegne a loro dedicate, per un silenzio che soprattutto d’inverno conosce pause davvero sconcertanti. Una serie di premi che oltrettutto stimolano la crescita professionale e che offre una buona risonanza anche a livello mediatico. D’altronde il premio è organizzato da una Associazione che lavora soprattutto per gli adolescenti, tanti giovani che si danno da fare a nome di un amico che era cresciuto con loro. Guardare al futuro in questa città è l’atto più coraggioso che si possa fare. Per tutte le informazioni ricordiamo che l’Associazione Arturo Pratelli ha l’indirizzo mail [email protected]. E siamo solo all’inizio di un lungo viaggio.