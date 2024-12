Roberto Fabbriciani premiato a Montepulciano per il diritto alla musica

"Spero che in Italia si affermi il diritto alla musica." Combatto da sempre per questo principio; mi sono trovato in prima linea, anche come interprete, a proporre lavori perfino complessi ma la cui fruizione fosse alla portata di tutti. Perché la musica parla dove non arriva la parola, è un linguaggio universale". Così, citando il celebre aforisma di Beethoven, il musicista Roberto Fabbriciani (foto) commenta il riconoscimento che gli sarà assegnato domenica a Montepulciano, nell’ambito del Concerto di Natale (Chiesa del Gesù, ore 17), per celebrare i valori civici affermati dalla Festa della Toscana.

Flautista, considerato un’eccellenza mondiale della musica d’avanguardia, Fabbriciani (che vive a Firenze ma si definisce ‘aretino Doc’) torna a Montepulciano ad oltre 40 anni dall’esperienza che lo vide protagonista delle edizioni 1981 e 1982 del Cantiere Internazionale d’Arte, come componente del comitato artistico ma anche come esecutore. "Portai in scena una riduzione del ‘Flauto magico" di Mozart, coinvolgendo i bambini delle scuole elementari; era un progetto che portava chiaramente l’impronta del Maestro Hans Werner Henze, l’ideatore del Cantiere, che pure in quegli anni non era personalmente presente".

"Anche se non l’ho più frequentato – prosegue Fabbriciani – ho sempre considerato meraviglioso il Cantiere, attinente alle mie passioni, per la sua capacità di lavorare sul territorio, di essere costruttivo, di offrire chance ai giovani. A Montepulciano ho visto crescere miei ex-allievi, ho visto svilupparsi la creatività". Ed è proprio la Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte, insieme al Comune e con la compartecipazione del Consiglio Regionale, ad assegnare ogni anno il premio ‘Diritto alla musica’.

"Lavoro da sempre nella ricerca e nella sperimentazione – risponde l’artista – ma senza mai farmi dominare dall’automazione. L’intelligenza artificiale può facilitare il lavoro ma rimanendo sempre al servizio del pensiero. L’arte ha la capacità di andare oltre la perfezione, che è il massimo che può garantire una macchina".