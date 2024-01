’Risate di gioia’, week end a teatro. Celestini e la ’Rumba’ all’Alfieri

Storie di teatro a teatro. Ai Rinnovati arriva ‘Risate di gioia’, portato in scena dalla compagnia Le Belle Bandiere, con la direzione artistica di Elena Bucci e Marco Sgrosso, che saliranno sul palcoscenico per il nuovo appuntamento del cartellone dei Teatri di Siena ‘Metaversi’, oggi e domani alle 21, e domenica alle 17. Lo spettacolo è un omaggio al teatro del passato e alle persone che vivevano di teatro. La storia di apre nella notte di Capodanno in un teatro abbandonato, dove due attori senza nome e senza successo, innamorati del loro mestiere pur essendo solo due ‘comparsoni’ tra centinaia di altri, rimangono stregati.

"Una delle immagini che ci guida è quella della scena finale di ‘Risate di gioia’ di Mario Monicelli – spiega Elena Bucci - film meraviglioso e sfortunato al botteghino, che ci tramanda i volti di Anna Magnani e Totò per un’unica volta insieme. Sono Gioia Fabbricotta detta Tortorella e Umberto Pennazzuto detto Infortunio, due ‘comparsoni’, artisti scalognati, generici senza fortuna addobbati con lustrini, frac e pagliette che continuano a sognare la gloria e l’arte". Domani alle 18 è in programma l’incontro della compagnia con il pubblico alla caffetteria del foyer dei Rinnovati, per scoprire il dietro le quinte della produzione e saperne di più sulla rappresentazione.

Si apre così un grande fine settimana di teatro che riguarda anche altri palcoscenici del territorio senese. Domani riparte infatti anche la stagione del Teatro del Popolo di Rapolano con ‘Farà giorno’, commedia in due atti di Rosa A. Menduni e Roberto De Giorgi, per la regia Piero Maccarinelli, con Antonello Fassari, Alvia Reale e Alberto Onofrietti. E sempre domani si alzerà il sipario anche per il Pinsuti di Sinalunga, che propone ‘Wonderful’ con Massimo Bonechi e Riccardo Goretti, per la regia sempre di Massimo Bonechi. All’Alfieri di Castelnuovo Berardenga domenica va in scena Ascanio Celestini in ‘Rumba’.

La prossima settimana doppio appuntamento per ‘La signora del martedì’, dal romanzo di Massimo Carlotto, con Giuliana De Sio e Alessandro Haber, che sarà al Mascagni di Chiusi martedì per poi arrivare ai Rinnovati venerdì 19, sabato 20 e domenica 21. Prosegue così una grande stagione, che sarà l’ultima ad avvalersi della direzione artistica di Alessandro Benvenuti.

Riccardo Bruni