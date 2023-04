Conclusa l’opera pubblica di riqualificazione del parcheggio di Via Toscana a Monteriggioni. Un impegno finanziario di ben 60mila euro. "Si tratta di una zona che era degradata da tempo immemore, senza illuminazione e sostanzialmente abbandonata in uno stato indecoroso – afferma la Vicesindaca con delega alle Opere Pubbliche, Paola Buti (in foto) – L’area ha sempre svolto una funzione importante di parcheggio molto utilizzato in quanto localizzato in prossimità di varie attività economiche. Non tutta l’area, però, era asfaltata e nel tempo sono stati molti i disagi dovuti anche alla rottura della condotta delle acque bianche, che nell’occasione è stata completamente rifatta. Allo stesso modo, abbiamo deciso di fornire la zona anche di illuminazione pubblica visto che ne era sprovvista". L’opera ha previsto la riqualificazione totale dell’area parcheggio e la sistemazione del pozzetto che era stato danneggiato. "Nella zona è presente anche una colonia felina riconosciuta dalla ASL – conclude la Vicesindaca – anche questa, però, aveva la necessità di un intervento di manutenzione. Per questo è stata creata un’area lastricata nella quale è stata installata una piccola struttura lignea per il ricovero della colonia felina. Un intervento importante in quanto rivolto alla tutela degli animali".