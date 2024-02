Riqualificazione del centro storico. Lavori da oltre un milione di euro

Il centro storico di Poggibonsi continua a rifarsi il trucco. Grazie al ‘tesoretto’ del Pnrr, saranno recuperate e valorizzate via Gallurì, dove il cantiere è già in allestimento, piazzetta Amendola e parte di via Frilli, un complesso di lavori da un milione e 280mila euro. "L’intervento riprende, come da programma, da via Gallurì, uno dei luoghi più cari alla nostra storia e alla nostra identità – spiega il sindaco David Bussagli – Una riqualificazione a tutto tondo, un volto nuovo e più bello a una parte importante della nostra città".

I lavori inizieranno il 4 marzo dal tratto che va da via Marmocchi a via Pertini, per proseguire poi con altre step fino a via Grandi. In continuità con gli altri interventi realizzati, il progetto in questione riguarda il rifacimento del piano viario con nuova pavimentazione, nuovi arredi, nuova e più efficiente illuminazione. Sarà rifatto anche l’acquedotto e proprio per questo è stato necessario attendere la definizione del progetto di Acque, per sostituire interamente la rete. "Dopo via Gallurì i lavori si sposteranno su piazzetta Amendola e sull’ultima parte di via Frilli, dove terminerà tutto il progetto di riqualificazione – aggiunge il primo cittadino – Andiamo avanti su un percorso che ha già ha interessato in questi anni molteplici strade, piazze, luoghi del centro città: oltre 6 milioni di euro destinati a via della Rocca e via Montorsoli, ad alcuni dei nostri vicoli, a via Dietro le Mura, a piazza Frilli, a piazza Berlinguer, a piazza Mazzini e poi ancora all’area dell’ex scalo merci e agli spazi di via Sardelli. Un percorso sviluppato nel tempo per restituire qualità, vivibilità e funzionalità agli spazi del centro e che è già proiettato nel futuro con il nuovo viale Garibaldi, finanziato nell’ambito della programmazione europea".

Con l’allestimento dei cantieri saranno in vigore modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta, segnalate sul posto in base all’avanzamento dei lavori, con deviazione su percorsi alternativi. Nel tratto interessato dai lavori sarà vietato l’accesso carrabile ai fondi, per coloro che hanno un garage nell’area del cantiere sono invitati a contattare la polizia municipale per eventuali permessi temporanei di sosta. Di volta in volta saranno individuati punti di raccolta rifiuti e infine, per poter gestire possibili interferenze con le attività di cantiere, è importante segnalare i locali interrati che sono collocati al di sotto delle strade interessate dai lavori.