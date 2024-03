"Riprese degli allenamenti per alfieri e tamburini nelle contrade senesi: date e orari aggiornati"

· DRAGO

– Corsi alfieri e tamburini della contrada del Drago sono ripresi. Gli allenamenti settimanali, per il mese di marzo, saranno effettuati solo il sabato pomeriggio dalle 16 alle 18. A partire da mercoledì 3 aprile, invece, i corsi si svolgeranno nei seguenti giorni: mercoledì dalle 17 alle 19, venerdì dalle 17 alle 19 e Sabato dalle 16 alle 18.

· LEOCORNO

– Sono ripresi gli allenamenti per alfieri e tamburini nei giardini della contrada. I corsi si tengono tutti i lunedì e giovedì dalle 18 ed il sabato alle 16 a partire dal 13 aprile. L’invito a partecipare è esteso a tutti. Per info o chiarimenti: Lina Faiticher (3386580546); Lorenzo Fanetti (3487662315); Francesco Narni Mancinelli (3926475211).

· NICCHIO

– Martedì 2 aprile cena col capitano.Segnarsi nel cartello in società entro oggi.

– La Chiesa di Santo Spirito è aperta al pubblico ogni sabato mattina dalle 9,30 alle 12,30. Nei giorni di giovedì 4, 11 e 18 aprile, sempre di mattina dalle 9,30 alle 12,30. Sabato 13 aprile la chiesa sarà aperta anche il pomeriggio dalle 18 in occasione diel concerto di musica classica.

OCA

– Venerdì 5 aprile alle 18,30, incontro con il dottor Niccolò Nami, dermatologo Lilt ‘Melanoma, la diagnosi precoce salva la vita’.

– La Commissione Centenaria ricorda che anche quest’anno saranno assegnate due borse di studio, consistenti in due bonus libri, a favore di studenti meritevoli della Società degli Anatroccoli e Giovani di Fontebranda che abbiano frequentato con successo e per la prima volta la classe seconda della scuola secondaria di primo grado e la classe terza della scuola secondaria di secondo grado. La scadenza per la presentazione delle domande (moduli scaricabili dal sito della contrada) è il 12 aprile 2024. Le domande possono essere inviate per raccomandata o via pec a [email protected] Per tutte le informazioni consultare: http://www. contradadelloca.it/borse-di-studio.

· PANTERA

– Martedì 2 aprile torna l’Assaggeria. Menù: Tagliatelle ai porcini, Fonduta di carne alla bourguignonne, Fragole al limone. In cucina Gigi. Prenotazioni su PanterApp o contattando Margherita (3388410550), Camilla (3388697893) o Bianca (33457 26660). Ricordiamo che la prenotazione chiude 24 ore prima dell’evento.

– Mercoledì 6 aprile alle 21,30 assemblea generale con il seguente ordine del giorno: Comunicazioni Priore, Comunicazioni Capitano, Presentazione rendiconto consuntivo 2023 e preventivo 2024, Varie ed eve ntuali.

· TARTUCA

– La Commissione Cultura e Solidarietà organizza per sabato 6 aprile una visita guidata a ‘In Campo la Balzana’, la mostra sull’evoluzione del corteo storico del Palio di Siena attraverso le monture comunali. La visita è limitata ad un numero max di 15 persone, pertanto verranno organizzati due gruppi con entrata alle 11 e alle 12. L’ingresso è gratuito. Per prenotarsi chiamare: Antonio Gigli 3381601003 o

Cinzia Marzucchi 3341047539.

· TORRE

– Oggi alle 7,40 Donazione di gruppo al Centro Emotrasfusionale. Per appuntamento contattare Stefano Mancini 3354568 35.

· VALDIMONTONE

– Corsi per alfieri e tamburini il sabato a partire dalle 15,30, fino a nuova comunicazione. Aspettiamo vecchi e nuovi allievi a partire dai 6 anni di età.