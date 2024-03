Ripresa degli allenamenti e eventi nelle Contrade di Siena: tutte le novità per il mese di aprile

· LEOCORNO

– Sono ripresi gli allenamenti per alfieri e tamburini nei giardini della Contrada del Leocorno. I corsi si tengono tutti i lunedì e giovedì dalle 18 ed il sabato alle 16 a partire dal 13 aprile. L’invito a partecipare è esteso a tutti. Per info o chiarimenti: Lina Faiticher (3386580546); Lorenzo Fanetti (3487662315); Francesco Narni Mancinelli (3926475211).

· NICCHIO

– Martedì 2 aprile cena col capitano.Segnarsi nel cartello in società entro venerdì 29 marzo.

– La Chiesa di Santo Spirito è aperta al pubblico ogni sabato mattina dalle 9,30 alle 12,30. Nei giorni di giovedì 4, 11 e 18 aprile, sempre di mattina dalle 9,30 alle 12,30. Sabato 13 aprile la chiesa sarà aperta anche il pomeriggio dalle 18 in occasione diel concerto di musica classica.

· OCA

– Venerdì 5 aprile alle 18,30, incontro con il dottor Niccolò Nami, dermatologo Lilt ‘Melanoma, la diagnosi precoce salva la vita’.

– La Commissione Centenaria ricorda che anche quest’anno saranno assegnate due borse di studio, consistenti in due bonus libri, a favore di studenti meritevoli della Società degli Anatroccoli e Giovani di Fontebranda che abbiano frequentato con successo e per la prima volta la classe seconda della scuola secondaria di primo grado e la classe terza della scuola secondaria di secondo grado. La scadenza per la presentazione delle domande (moduli scaricabili dal sito della contrada) è il 12 aprile 2024. Le domande possono essere inviate per raccomandata o via pec a [email protected] Per tutte le informazioni consultare: http://www. contradadelloca.it/borse-di-studio.

· PANTERA

– Per la sfilata vintage del 20 aprile siamo a disposizione per la raccolta degli abiti nelle serate del 27 marzo e 4 aprile dalle 21 in poi. Si ricorda che sono richiesti abiti dagli anni 60’ agli anni 90’ (compresi abiti maschili). Ci preme di ricordare che sono richiesti gli abiti delle feste delle vittorie (compreso anno 2006) e magliette stampate negli anni. E’ garantita la conservazione in luoghi chiusi e i capi saranno numerati alla consegna per garantire la restituzione a fine evento. Se impossibilitate a recarvi nelle date indicate potete contattare direttamente le Addette: Serena 3453406022, Silvia 3484761037, Elisabetta 3669862276, Veronica 329329 9426, Lucrezia 3284709730.

· TARTUCA

– La Commissione Cultura e Solidarietà organizza per sabato 6 aprile una visita guidata a ‘In Campo la Balzana’, la mostra sull’evoluzione del corteo storico del Palio di Siena attraverso le monture comunali. La visita è limitata ad un numero max di 15 persone, pertanto verranno organizzati due gruppi con entrata alle 11 e alle 12. L’ingresso è gratuito. Per prenotarsi chiamare: Antonio Gigli 3381601003 o

Cinzia Marzucchi 3341047539.

· VALDIMONTONE

– La contrada comunica che sabato 27 aprile, in occasione della festa titolare in onore della Madonna del Buon Consiglio, avrà luogo il battesimo contradaiolo per i nati negli anni 2023/2022/2021. Tutti gli interessati possono rivolgersi ai Maestri dei Novizi ([email protected]) entro e non oltre il giorno 6 aprile.

– Sono ripresi i corsi per alfieri e tamburini e saranno effettuati solo il sabato pomeriggio a partire dalle 15,30, fino a nuova comunicazione. Aspettiamo vecchi e nuovi allievi a partire dai 6 anni di età.