Riparata a San Gimignano la perdita d'acqua in piazza della Cisterna

Dopo mesi che ’l’acqua del sindaco’, come si diceva una volta, usciva fuori dal mattonato e grondava in piazza della Cisterna, per poi scendere in via del Castello, con le indagini di alcuni saggi in profondità di Acque Spa per individuare la perdita e di conseguenza la rottura della conduttura principale, finalmente il guasto è stato individuato e riparato (nella foto).

Le operazioni si sono svolte a tempo di record: la perdita d’acqua era dovuta al danneggiamento di un vecchio tubo del secolo scorso posato a fianco del pozzo di piazza, logorato e forato dal tempo e dalla memoria. La parte logorata è stata sostituita con tubazioni di nuova generazione.

Con la speranza che a monte non ci siano altri inconvenienti di vecchie condutture logorate. Il ripristino del mattonato a cotto della piazza, il cuore della città delle torri, è tornato quindi come nuovo. Anche si si tratta della terza volta nella storia.

R.F.