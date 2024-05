Rinasce ristorante ai Fosci. Ristrutturazione, restyling e quaranta posti di lavoro

Una superficie di oltre 10.000 metri quadrati, una capacità produttiva di oltre 15.000 pasti al giorno, una sala mensa da oltre 120 coperti e soprattutto la salvaguardia di una quarantina di posti di lavoro. Senza contare gli importanti investimenti per la ristrutturazione, l’ammodernamento e il restyling dell’edificio.

Così si è presentato alla cittadinanza e alle istituzioni il ristorante self-service acquistato dalla Vivenda Spa. Il ristorante, ai Fosci, lungo la ex provinciale da Poggibonsi a San Gimignano, è allo stesso tempo un centro cottura dove, ogni giorno, si preparano migliaia di pasti per i bambini delle scuole del territorio, studenti e aziende del territorio. Vivenda Spa, perfezionando l’acquisto della struttura presente sul territorio dal 1994 con il proposito di dargli nuovo vigore e slancio, punta a servire la ristorazione scolastica pubblica e privata, la ristorazione universitaria, laica e religiosa nelle province di Siena, Firenze e Pisa, le aziende private, la case di riposo e di cura, gli ospedali, garantendo pasti speciali per chiunque fosse portatore di allergie ed intolleranze. È questa la nuova sfida imprenditoriale dell’azienda del Gruppo La Cascina Cooperativa, leader nei settori della ristorazione collettiva e del global service: potendo contare sulla professionalità ed esperienza dei lavoratori, tutti riassunti dopo la scelta della vecchia gestione di chiudere l’attività.

"Vivenda ha voluto investire sul territorio e su un’impresa storica – spiega Massimiliano Leoni, direttore della filiale Toscana per la Vivenda Spa – con la finalità di accrescere i servizi offerti a beneficio di un importante distretto artigianale connotato dall’eccellenza dei suoi prodotti e manufatti. Vogliamo contribuire a sostenere l’economia territoriale affinché possa essere da volano per i futuri obiettivi societari e imprenditoriali. Siamo grati al territorio ed alle istituzioni locali per il sostegno finora garantito. Siamo fieri e felici di questa scelta strategica perché, come è da sempre nelle corde di qualsiasi impresa di servizi, il personale è il vero motore di ogni nostra attività: con l’acquisto del centro cottura abbiamo avuto così l’opportunità di garantire la salvaguardia dei posti di lavoro e proseguire, insieme ai circa 40 dipendenti".