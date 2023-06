Rimpatriata per 75 Carabinieri Militari in servizio e in pensione

Una rimpatriata di 75 uomini dell’Arma che hanno prestato, o che lo prestano ancora, servizio nelle stazioni dei paesi dell’Amiata un tempo sotto la compagnia di Abbadia. Quinto appuntamento organizzato da cavaliere ufficiale Egidio Ventresca, per 30 anni in servizio, molti come comandante, nella stazione di Abbadia. Nel corso del ritrovo – a fare gli onori di casa il comandante della locale tenenza Lelio Prisco – momenti di grande gioia e allegria, ma anche momenti di tristi ricordi. Come quello legato ai carabinieri deceduti prima del compimento dei 60 anni e in particolare al ricordo di Antonio Santarelli, l’appuntato deceduto, dopo un anno di coma, per le gravi lesioni riportate a seguito di una vile aggressione. Era il 25 aprile del 2011 quando alcuni giovani, che avevano partecipato ad un rave party svoltosi nella zona, vengono fermati da una pattuglia. Un normale controllo finito in tragedia. L’appuntato Santarelli, che aveva prestato per alcuni anni servizio ad Abbadia San Salvatore, subì gravi lesioni.

Massimo Cherubini