Riluogo, Siena: AdF ha finito i lavori. Le fogne sono ok

Un investimento di oltre 40mila euro per il collettore fognario nei pressi del torrente Riluogo, in viale Toselli, dove è stato realizzato un nuovo pozzetto per l’accesso facilitato. Un interventi effettuato a seguito della segnalazione di cattivo odore proveniente dal torrente che da settimane creava disagio ai residenti. Tutta colpa, aveva scopoerto Adf, di un’ostruzione causata anche da materiali inerti non riconducibili ad origine fognaria che ha richiesto una complessa serie di interventi e il ricorso a mezzi speciali a causa della difficile accessibilità.

"A seguito di alcune segnalazioni - sostiene l’assessore ai lavori pubblici di Siena Massimo Bianchini - sono state compiute alcune verifiche nei mesi scorsi per determinare il punto problematico del tratto fognario nei pressi del torrente Riluogo, davanti al fabbricato ‘ex Socini’ e agli uffici della Stradale. Congiuntamente con AdF abbiamo eseguito i rilievi e individuato la zona interessata, in particolare una tubazione di difficile accesso. Grazie alla collaborazione con AdF siamo riusciti a risolvere la criticità e a procedere con l’intervento, a tutela dei cittadini e dei residenti e migliorando la situazione della zona". "Con questo investimento confermiamo il costante impegno di AdF per la città di Siena e i suoi abitanti – spiega il presidente Roberto Renai – dando alla comunità le risposte che merita e rinnovando la fiducia con i Comuni soci e il territorio servito". "Questo intervento testimonia l’attenzione di AdF a favore di tutto il territorio servito – illustra l’ad di AdF Piero Ferrari – con 142 milioni di investimenti nel triennio 2023-2025". In queste ultime settimane, infatti, AdF ha progettato e realizzato ex novo un nuovo accesso in sicurezza alla condotta, così da consentire di intervenire più rapidamente e agevolmente in caso di eventuali ulteriori ostruzioni che potrebbero verificarsi.