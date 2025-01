Rifondazione comunista. Pilato nuovo segretario

Nuovo segretario per Rifondazione comunista a Poggibonsi. Nella carica è adesso Niccolò Pilato. È l’esito del congresso a livello locale del partito, che ha avuto luogo nei giorni scorsi. Un’occhiata quindi anche alla fisionomia del Consiglio direttivo di Rifondazione – sempre in seguito alla fase congressuale – organo che affiancherà il segretario appena eletto. Questi i componenti: Lorenzo Coccheri, Loriano Checcucci, Andrea Puccio, Lido Checcucci e Lorenzo Scoccati, consigliere comunale a Poggibonsi nel gruppo Prc. Ora Niccolò Pilato, giovanissimo, ventitré anni studente di Scienze Politiche, è dunque al vertice della sezione del Prc con sede nel centro di Poggibonsi in via Trento. In precedenza a ricoprire il ruolo di segretario era stato Loriano Checcucci, già candidato sindaco per le amministrative dei giorni 8 e 9 giugno 2024. Una tornata elettorale dal riscontri soddisfacenti per la forza politica: Rifondazione comunista, grazie al 7,43 per cento dei consensi allora conseguito, può adesso di nuovo contare a distanza di un decennio su un consigliere all’interno del "parlamentino" poggibonsese.

Paolo Bartalini