Rifiuti, presunti appalti irregolari. Perquisizione anche a Siena

Cene di lusso e festini con splendide escort, oggetti di design, buoni carburante e biglietti per lo stadio, soggiorni in ville a Forte dei Marmi e in Sardegna, ma anche mazzette e consulenze, sarebbero stati il prezzo della corruzione per far ottenere alla società Esa (Ecologia Soluzione Ambiente) di Bibbiano commesse da pubblici ufficiali, tra cui due graduati dell’Esercito. L’indagine "Leonida" della Guardia di Finanza e della Procura di Reggio colpisce infatti anche esponenti dell’agenzia Aid, ente vigilato dal Ministero della Difesa. Motore del sistema corruttivo sarebbe stato Enrico Benedetti, socio e amministratore unico di Esa spa, accusato di aver costruito un sistema ben radicato: "Avrebbe infiltrato un’articolazione particolarmente delicata della Pubblica amministrazione che si occupa di forniture militari a vario livello, tra cui la ‘demilitarizzazione’, cioè lo smaltimento di munizioni ed armamenti obsoleti", ha detto il procuratore capo Gaetano Calogero Paci.

L’operazione è scattata ieri mattina su delega della Procura, e ha visto in campo 90 finanzieri nelle province di Reggio, Roma, Parma, Verona, Brescia, Lucca, Livorno, Siena e Sassari. Sono 10 gli indagati (tra cui 5 pubblici ufficali) e 14 le informazioni di garanzia. Sono state eseguite 5 ordinanze di applicazione di misure cautelari - 4 le interdittive, mentre Benedetti è agli arresti domiciliari nella sua villa di Montecavolo -, e svolte 26 perquisizioni anche in sedi di municipalizzate (una in Toscana) che si occupano di raccolta e trattamento dei rifiuti. Gli uomini della guardia di finanza, in collaborazione con i colleghi del comando di Siena, si sono recati infatti presso la sede legale di Sei Toscana in Fontebranda. Ancora tutto da chiarire l’eventuale coinvolgimento di due nomi con ruoli nella società, per questo verranno certo analizzate dagli investigatori le relazioni avute con ’Ecologia soluzione ambiente’, documenti e altro materiale per trovare riscontri utili alla prosecuzione dell’inchiesta.