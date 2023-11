Rifiuti dell’alluvione Forse anche ad Abbadia

Lo smaltimento dei rifiuti nelle province della Toscana colpite dall’alluvione sarà uno dei temi forti delle prossime settimane. E non è da escludere che possano essere portati anche nella nostra provincia. Sienambiente, contattata al riguardo, fa sapere che è stata data da parte sua "per solidarietà e anche senso di responsabilità la disponibilità". Ma nulla è ancora deciso. Una questione, dunque, tutta da chiarire e valutare. Se lo smaltimento dovesse interessare anche il Senese (e non è detto), visto che Pian delle Cortine è chiuso per l’intervento di ristrutturazione in corso, l’unica possibilità sarebbe portarli nella discarica di Abbadia San Salvatore.

"Ci sarà un’ordinanza unica. La scelta della Regione Toscana è molto forte, ma anche coraggiosa e mai fatta prima, cioè di considerare i rifiuti speciali, quelli delle industrie, soltanto come rifiuti alluvionati e quindi di competenza del commissario. Significa che il soggetto attuatore, cioè Alia con altri soggetti privati, andrà in ogni singolo piazzale delle aziende, farà un sopralluogo e deciderà le modalità per rimuovere quei rifiuti, che saranno gestiti dal pubblico quindi direttamente a spese del commissario", ha precisato ieri l’assessora regionale all’Ambiente e alla Protezione civile, Monia Monni, facendo il punto insieme al governatore Giani sulla situazione maltempo in Toscana.

La.Valde.