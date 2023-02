Rifiuti abbandonati Esplode la rabbia di chi vive a Mensanello

"Ora basta, non siamo una discarica"! E’ una comunità piccola e furiosa, quella di Mensanello, borgo collinare di Colle sulla Provinciale 74, che da settimane vede moltiplicare ogni giorno i rifiuti scaricati da persone non residenti attratte, probabilmente, dalla presenza degli ultimi cassonetti di vecchio modello. "I nuovi cassonetti non consentono lo scarico di grossi sacchi, ma qui ci sono ancora quelli vecchi con apertura a pedale e arrivano non solo auto, ma addirittura furgoni aziendali pieni di grandi sacchi condominiali – raccontano esasperati i residenti, denunciando il malcostume di cui sono vittime – Arrivano già la mattina molto presto e il via vai continua per tutta la giornata. Senza rispetto per nessuno e per niente, riempiono di indifferenziato anche i cassonetti per la carta, il vetro e l’organico; e quando i contenitori sono pieni, i sacchi vengono lasciati fuori. Mensanello è considerata una discarica, dove ognuno crede di poter fare i suoi comodi – concludono amaramente – Siamo vittime di un abuso continuo e crescente e chiediamo aiuto alle autorità e alla Sei per fermarlo".