Ridere al Museo . Musica, comicità e cibo

Un mix tra comicità, musica jazz e buon cibo ad Abbadia Isola a Monteriggioni. In programma "Stand Up MaM. Ridere al Museo", sabato 9 novembre nei locali del BarMaM. Una serata articolata che parte alle 19 con Francesco Giustini alla tromba e Fabio Roveri alla chitarra, fondatori dell’associazione "Jazz on the corner". Si esibiranno in una jam session ispirata all’album di Miles Davis inciso nel 1972: "On the corner". Alle 20 buffet con drink da ordinare al BarMaM. Alle 21 vera e propria stand-up comedy con Simonetta Musitano, una delle voci più originali di questo genere, attiva su palcoscenici come gli Stand Up di Comedy Central Live e con un’apparizione a Propaganda live, che si esibirà nel suo monologo "Una donna con le palle". È una comica irriverente e inarrestabile, dotata di ironia tagliente. E’ previsto un buffet e un drink al costo di 20 euro. Prenotazione obbligatoria allo 0577 304834. Prende così avvio la serie di otto serate "Incroci: i sabati di Abbadia Isola", nata dalla collaborazione dell’assessorato alla cultura con Dario Ceccherini e Matteo Marsan.

Fabrizio Calabrese