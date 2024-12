Ricordata la figura di Eriase Belardi

L’impegno di partito e nelle istituzioni, la difesa dei diritti dei lavoratori e delle donne, l’esperienza parlamentare nell’arco di tre legislature (1976-1987). Capitoli di una vita tra politica e sindacato per Eriase Belardi, figura capace di lasciare una profonda traccia dai primissimi anni della sua militanza nel Pci alle successive tappe dell’intenso cammino, ripercorso al Politeama di Poggibonsi grazie all’iniziativa di Spi Cgil con il patrocinio dei comuni di Poggibonsi e San Gimignano. Cinquanta anni di lotta e di studio, hanno sottolineato i relatori nel ricordo di Eriase, scomparsa nel 2017. Presenti in sala la sorella Vanna, il figlio Franco, altri familiari e tante persone che hanno in qualche misura accompagnato la ‘ragazza del ‘34’ nata a La Selva di Buonconvento nel suo itinerario in una strada "colma di vicende e conoscenze", citando il poeta Kavafis. Paolo Bartalini