Ricevitoria Maroni baciata dalle fortuna. Vinti oltre 28mila euro al Superenalotto

Acquista un biglietto del Superenalotto da tre euro e ne vince 28mila 828. Un colpo magnifico a Castellina Scalo presso la Tabaccheria Ricevitoria Maroni, di Stefano Pellegrini, in via Emilio Berrettini. Lo scommettitore, un giovane del luogo come spiegano i titolari, è riuscito dunque nell’impresa di moltiplicare quasi per 10mila la posta iniziale in gioco. Conquistando così un gruzzolo niente male: dall’incredulità del momento il cliente è passato così alla sconfinata gioia per essersi accaparrato la somma, dopo aver tentato anche in passato di bussare alle porte della dea bendata. La Tabaccheria Maroni è presente da circa 90 anni (per la precisione dal 1936) a Castellina Scalo e la gestione odierna è in pratica la terza generazione per il nucleo familiare. Nei decenni il locale, che si trova proprio nel cuore del paese nel territorio di Monteriggioni, ha elargito somme per i tagliandi fortunati della lotteria Gratta e Vinci. Al tempo della Lira, uno scommettitore sbancò il Lotto aggiudicandosi 55 milioni.

Paolo Bartalini