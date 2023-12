Ricerche nella notte, ritrovato vicino casa un giovane scomparso

Forze dell’ordine, Protezione civile, Vigili del fuoco per alcune ore nella notte hanno avviato le ricerche di un giovane di Abbadia San Salvatore. Era uscito di casa dopo cena. Senza giustificato motivo non era rientrato. I familiari hanno dato l’allarme temendo o che il congiunto fosse stato colto da malore o che se ne fosse andato chissà dove. Le ricerche sono state avviate con numerosi uomini. Prima della mezzanotte sono stati chiesti rinforzi. E il comando provinciale dei Vigili ha inviato un mezzo specializzato per la ricerca notturna. Non è arrivato ad Abbadia San Salvatore perché verso le una il giovane è stato trovato, assai infreddolito all’interno della sua auto, in una zona buia, poco distante dalla casa dove abita.