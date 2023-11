Ricercatori di funghi si perdono: salvati

Si sono concluse ieri mattina le ricerche del cercatore di funghi disperso nella zona di La Befa (comune di Murlo). L’uomo era uscito a cercare funghi venerdì, quando a fine pomeriggio ha chiamato i parenti dicendo di aver avuto un problema alla macchina e di essere bloccato. Il suo telefono ha poi smesso di essere raggiungibile. Sul posto una squadra di tecnici della Stazione Monte Amiata, insieme a Carabinieri e Vigili del Fuoco, ha battuto varie zone. Attivato anche un elicottero dell’Aeronautica Militare da Cervia, tramite il Coa (Comando Operazioni Aerospaziali). L’elicottero Sar, equipaggiato per la ricerca in notturna e per l’individuazione del segnale dei cellulari, ha sorvolato la zona. Ieri il ritrovamento. Vigili del fuoco mobilitati ieri per un altro ricercatore di funghi ad Ambra: l’uomo è stato ritrovato.