Riccardo-Fabrizio a riposo

Da tanti anni amici e colleghi tagliano insieme un traguardo importante. Da domani si godranno la meritata pensione Riccardo Filacchioni e Fabrizio Verdini, vigili del fuoco in servizio al distaccamento di Poggibonsi. Due persone gentili, perbene, disponibili, e con un bagaglio professionale di alta qualità. Riccardo Filacchioni è entrato nei vigili del fuoco il 10 Luglio 1985. Dopo tre mesi di corso a Capannelle fu destinato al comando di Torino, per l’esattezza al distaccamento di Pinerolo, dove è rimasto fino al 10 Luglio 1986. Poi il trasferimento al Comando di Siena per 5 anni, e il primo settembre 1991 il passaggio al distaccamento di Poggibonsi dove ha ricoperto i ruoli di capo squadra e capo reparto. Fabrizio Verdini, invece, era entrato nei vigili del fuoco il primo aprile 1986. Dopo il corso a Capannelle era stato assegnato al comando di Novara, presso il Distaccamento di Domodossola, fino al 31 agosto 1987. Dal primo settembre 1987 al 30 gennaio 1992 ha prestato servizio al comando provinciale di Siena. Il primo febbraio dello stesso anno l’arrivo al distaccamento di Poggibonsi, dove è stato caposquadra e poi caporeparto. Riccardo Filacchioni e Fabrizio Verdini lasciano il Corpo, ma nel loro grande cuore rimarranno vigili del fuoco.

Marco Brogi