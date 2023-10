Ricavi a 29 milioni, 550 proprietà a Siena: Emma Villas in Borsa Italiana

I numeri che Emma Villas ha inviato alla Consob e a Borsa Italiana in vista della quotazione evidenziano ricavi totali per 28,8 milioni di euro nel 2022, un Ebitda l’anno scorso pari a 1,3 milioni. Mentre il bilancio semestrale 2023, si è chiuso con un valore della produzione pari a 7,74 milioni, un Ebitda negativo per 2,54 milioni e una perdita netta di 2,19 milioni di euro, dato in netto miglioramento rispetto a 4,27 milioni di euro del primo semestre 2022. I numeri risentono del fatto che riguardano inverno e primavera, non comprendono l’estate. Che è ovviamente la stagione dei profitti per la società.

Gli altri dati cruciali sono circa 7.400 settimane prenotate l’anno scorso, oltre 550 proprietà in portfolio in esclusiva, 15 regioni italiane coperte dall’offerta di ville e casali per le vacanze.

Il prezzo di collocamento nel segmento Euronext Growth di Borsa Italiana è stato di 3,30 euro per azione. Per un controvalore della raccolta pari a 3 milioni e mezzo di euro circa. La capitalizzazione di Emma Villas dopo il collocamento si aggira sui 23 milioni, i dipendenti e collaboratori sono oltre 80.