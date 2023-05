Riapre il Cinema Sant’Agostino I Salesiani: "Facciamo rivivere questo storico luogo d’incontro"

Riapre la sala di comunità dei salesiani, ovvero il Cinema Sant’Agostino. Oggi primo giorno, alle 21 in visione ‘La Sirenetta’. Venerdì alle 20 è stato organizzato un aperitivo con l’inaugurazione e la benedizione. "È con grande gioia che possiamo riaprire le porte della nostra sala di comunità – afferma il rappresentante legale da 16 anni don Alfredo Fabbroni –. Il Cinema Sant’Agostino ha una storia ed era giusto riprenderla in mano. Abbiamo bisogno del contributo di tutti per poter far rivivere ancora una volta questo luogo d’incontro della nostra comunità. Un ringraziamento particolare a tutti i giovani che hanno deciso di impegnarsi in questa rinnovata gestione, ma anche a Fabio Zenadocchio, direttore del ‘Centro Culturale Salesiano’, sostanzialmente l’associazione che si occupa dell’accompagnamento gestionale e programmatico delle sale cinema e teatro dell’Italia centrale. Ringraziamo per l’impegno e la disponibilità anche Mario Lorini, il cui ruolo è stato centrale nella riapertura della sala".

"Il percorso è iniziato la scorsa estate insieme alla Diocesi – afferma Zenadocchio – il grande merito è dei salesiani di Colle e dei loro ragazzi. Insieme abbiamo cercato di capire come poter riaprire e restituire la sala alla collettività. La sala era chiusa al pubblico per via delle difficoltà della pandemia. Abbiamo iniziato un cammino anche di discernimento che ha portato ad un appello dei salesiani, ai quali hanno risposto moltissimi giovani di Colle".

Circa una trentina di giovani tra i 25 e i 35 anni hanno, così, deciso di prendersi in carico la struttura, come volontari. La programmazione sarà di prima visione principalmente rivolta alle famiglie e ai giovani. Rimarrà aperto anche in estate, con la pausa di agosto per riprendere a settembre, partecipando al progetto ‘Cinema Revolution, che spettacolo l’estate’. L’orizzonte è ambizioso, perché si pensa a un rinnovamento sostanziale con ristrutturazione e ammodernamento della struttura, rendendola ancora di più un punto di aggregazione a disposizione della popolazione, anche per ospitare incontri, presentazioni dei libri, aule studio. Questo il sogno e la sfida alla quale penserà anche la provvidenza, per oggi la popolazione è felice di ritrovarsi tra le poltroncine del Cinema Sant’Agostino.

Lodovico Andreucci