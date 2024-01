Riapertura del Cinema Nuovo Pendola. Piccinni: "Gli interventi non sono mai iniziati"

"Il Cinema Pendola da quarant’anni è un punto di riferimento per la programmazione d’autore a Siena, ma è chiuso da giugno 2023. Perché, pur essendo aperta la procedura da tempo, si è arrivati a settembre senza che fosse nemmeno aperta la pratica edilizia relativa? Quali sono i tempi per la ripresa di un servizio culturale di qualità?". Non ha fatto giri di parole la consigliera Dem Gabriella Piccini (foto), nell’interrogare l’amministrazione sul futuro del cinema Pendola. "Sono state individuate le modalità per risolvere il problema della non idoneità dell’uscita di sicurezza e a breve saranno definiti i passaggi per l’attivazione degli interventi", ha risposto l’assessore al Turismo Vanna Giunti, confermando "il valore che l’amministrazione riconosce a un cinema storico con disponibilità di attrezzature per la proiezione estiva nella Fortezza Medicea".

L’assessore Giunti ha puntualizzato: "L’amministrazione ha seguito nell’estate 2023 le trattative con l’Asp per capire il tipo di lavori da fare, alla luce delle osservazioni del Comando dei Vigili del fuoco. Pur essendo iniziate da tempo le interlocuzioni con Asp, proprietaria dell’immobile, la procedura autorizzatoria è iniziata solo a novembre, a seguito di numerosi sopralluoghi e incontri promossi dal Comune per definire soluzioni e restituire il cinema alla città".

E ancora: "Il Comune ha sempre condiviso le scelte con Asp proprietario dell’immobile, il gestore e il territorio. Ieri pomeriggio ho avuto un incontro con gli attori coinvolti che ha consentito di individuare i prossimi step per intervenire sull’uscita di sicurezza e risolvere il problema. D’estate saranno effettuate delle proiezioni in Fortezza". Secca la replica di Piccinni: "Non sarò soddisfatta finchè non potrò varcare la porta del cinema di nuovo aperto".