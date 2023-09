Riaperta da ieri la strada di Marciano. Due settimane di lavori

1Torna regolare la viabilità in strada di Marciano. Dalle 13 di ieri è riaperto alla circolazione veicolare il tratto pianeggiante adiacente alla Chiesa di Sant’Ansano. La strada era stata chiusa al traffico per consentire i lavori di ripristino di una fognatura bianca. Le operazioni, della durata di circa due settimane, hanno visto impegnati i tecnici e gli operai del Comune per consentire una rapida riapertura, anche in vista dell’imminente rientro in classe degli studenti.