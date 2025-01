Ri-creazione Sei Toscana. Progetto per gli studenti sulla gestione dei rifiuti

Gli studenti di Colle protagonisti di un progetto educativo innovativo: ‘Ri-creazione con Sei Toscana’. Quasi 250 alunni delle scuole colligiane sono stati coinvolti in un percorso dedicato alla gestione dei rifiuti, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di un ambiente più pulito e sostenibile. Tra laboratori pratici e lezioni in classe, i giovani hanno imparato a conoscere il ciclo dei rifiuti, il riciclo e le buone pratiche per ridurre l’impatto ambientale. Un’esperienza concreta che ha permesso agli studenti di comprendere il valore di ogni gesto quotidiano per la tutela del territorio. "Siamo molto contenti della risposta avuta dai nostri istituti scolastici – afferma l’assessore all’ambiente del comune di Colle Monica Sottili – a conferma, ancora una volta, dell’attenzione e della sensibilità della nostra comunità a queste tematiche. Sarà l’occasione per ritornare a ribadire le corrette modalità di separazione dei rifiuti, ma anche per parlare di riciclo ed economia circolare". Educare i giovani al corretto conferimento dei rifiuti e al rispetto dell’ambiente è l’obiettivo centrale di questo progetto rivolto alle scuole. D’altro canto è fondamentale iniziare fin da subito, basti vedere i nostri territori come a volte siano in affanno nella gestione degli abbandoni. Testimonianza della mancanza di sensibilità. L’intenzione è quella di migliorare il domani. Si parte attraverso laboratori interattivi e lezioni in classe, gli studenti così apprenderanno l’importanza del riciclo, della raccolta differenziata e delle buone pratiche quotidiane per ridurre l’impatto ambientale. Un’iniziativa che punta a sensibilizzare le nuove generazioni, promuovendo una cultura sostenibile e responsabilità verso il pianeta. "Far conoscere ai ragazzi – continua Sottili – più da vicino il mondo dei rifiuti e spiegare l’impatto che hanno sull’ambiente è un modo efficace per investire sul loro futuro e aiutarli a rafforzare le basi di una cittadinanza consapevole". A Colle sono 11 le classi che partecipano a Ri-creazione, per un totale di 239 ragazzi, della scuola primaria "Sant’Andrea" e della secondaria "A. di Cambio 2".

Lodovico Andreucci