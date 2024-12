Reti informatiche. Convenzioni con Asp e Società della Salute

La Giunta ha approvato la convenzione con l’Asp ‘Città di Siena’ in materia di gestione di fornitura di supporto in campo informatico con il servizio di connettività intranet e internet; e una convenzione anche con la Società della Salute Senese in materia di gestione delle reti e dei sistemi informatici. La convenzione con l’Asp, triennale, riguarderà le farmacie comunali, la cucina centralizzata, il pio asilo Boutine Bourke, la rsa Caccialupi e l’istituto per sordomuti Tommaso Pendola. L’Asp corrisponderà un compenso annuale di 11.954 euro. Per la Società della Salute il Comune metterà a disposizione la gestione della rete telematica, l’autenticazione e accesso ai servizi, una rete di stoccaggio per il salvataggio dei dati, nella sede in via Pian d’Ovile, nello spazio famiglia in via dei Pispini e nel polo adulti in via Savina Petrilli. Il compenso dal 2025 al 2027 sarà di 45mila euro totali.