Al via il 60esimo Isocarp World Planning Congress. Dall’8 all’11 ottobre il congresso internazionale degli urbanisti "Reinventare le città (in)visibili: from heritage to innovation, forging pathways to resilience" riunirà a Siena oltre cinquecento esperti di architettura e pianificazione urbana provenienti da centocinquanta paesi. Il titolo dell’evento, di calviniana memoria, ricollega il congresso a Siena, dove lo scrittore si spense nel 1985. Ad animare l’evento saranno temi chiave come la rigenerazione urbana, la valorizzazione del patrimonio culturale e la lotta al cambiamento climatico, in un percorso di dialogo e scambio di idee che abbraccerà il centro storico di Siena. Le attività congressuali si terranno in alcune delle sedi più prestigiose della città, tra cui il Santa Maria della Scala, il Teatro dei Rinnovati e le aule dell’Università di Siena e dell’Università per Stranieri, l’Accademia dei Fisiocritici, la Sala degli Specchi.

"La nostra città è da sempre un esempio di equilibrio tra sviluppo e conservazione del patrimonio – ha detto il vicesindaco Michele Capitani -. Un’opportunità per rafforzare il nostro impegno verso una pianificazione urbana che guarda al futuro, ma con profondo rispetto per la nostra storia e identità culturale". Rimarranno al Comune di Siena infatti le proposte urbanistiche fatte da giovani pianificatori provenienti da tutto il mondo, a cui si aggiungeranno delle indicazioni lasciate da esperti internazionali in merito a possibili interventi su alcune zone critiche della città. Tra i relatori di fama internazionale Massimiliano Fuksas, Carlos Moreno, Orna Rosenfeld, Jad Tabet e Chris Elisara. "Abbiamo già fatto il congresso a Doha, Bruxelles, Toronto e ora Siena – ha raccontato il presidente di Isocarp Pietro Elisei -. Siena è una medio-piccola città che però con la creativa potrebbe ospitare un’economia dei convegni".

Eleonora Rosi