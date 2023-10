Regno unito, nozze Whirlpool-Arçelik. Slitta la decisione dell’Antitrust

L’Antitrust inglese ha deciso di approfondire le indagini sulla fusione Whirlpool-Arçelik in Europa, decisione che protrarrà il tempo del closing di almeno altri cinque mesi per chiudersi presumibilmente a marzo 2024. Secondo una nota diffusa ieri dalla Cma, Arçelik ha deciso di non offrire nessuna compensazione per mitigare i presunti rischi per la concorrenza nel Regno Unito sollevati dall’Antitrust lo scorso 28 ottobre. Al via dunque l’istruttoria approfondita: verrà nominato un comitato per verificare "se sono in corso o sono in previsione accordi che, se attuati, comporteranno la creazione di una situazione di fusione rilevante; e, in caso affermativo, se si possa prevedere che tale situazione possa comportare una sostanziale diminuzione della concorrenza nel Regno Unito per beni o servizi". Immediata la replica di Whirlpool: "Siamo pronti a continuare il dialogo costruttivo con la Cma per la nostra proposta di transazione con Arçelik. La possibile unione delle due attività porterà vantaggi significativi ai clienti e ai consumatori grazie a marchi di grande attrattiva, a una produzione sostenibile, all’innovazione dei prodotti e ai servizi per i consumatori. Siamo convinti – è la conclusione – che la Cma arriverà alla stessa conclusione al termine dell’esame".

C.B.