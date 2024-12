Regione Toscana: nuovi fondi per infrastrutture e cultura nei Comuni senesi

È stato l’emendamento presentato martedì dal presidente Giani a determinare un incremento delle risorse destinate dal bilancio di previsione 2025-2027 della Regione Toscana ai Comuni della provincia di Siena. Più in generale, la cosiddetta ‘manovra’ prevede stanziamenti molto significativi, alcuni dei quali destinati a sanare situazioni difficili che si protraevano ormai da tempo. È il caso, eclatante, del Ponte Nove Luci, sul fiume Orcia, che collega i territori di Pienza e Castiglione d’Orcia, franato 12 anni fa, per la cui ricostruzione la giunta regionale ha previsto un contributo di 13 milioni che sta, appunto, nel bilancio; altro significativo riferimento è a Chianciano Terme, per il cui rilancio turistico la giunta-Giani approvò a giugno una proposta di legge che prevedeva un contributo massimo di 3 milioni e 900mila euro, finalizzato all’acquisto di beni immobili della Chianciano Immobiliare spa, in liquidazione, compresi nel grande Parco Acquasanta, e al recupero del Parco Fucoli, già di proprietà del Comune: l’intero importo è ugualmente nel bilancio in approvazione. Interventi significativi riguardano Sinalunga che, ai 700.000 euro già previsti per la conclusione dei lavori di recupero dell’antico Palazzo Pretorio (il secondo lotto prevede la parte impiantistica e gli infissi), vede aggiungersi 115.000 euro per la ristrutturazione del campo da tennis, simbolo dei successi del club vice-campione italiano 2023, che dalla terra rossa passerà al sintetico. Settecentomila euro è la somma prevista, nell’ultimo emendamento, per l’adeguamento di via delle Crete e la nuova viabilità di collegamento con via Pascoli, a Torrenieri, Comune di Montalcino, e, Castelnuovo Berandenga, per concorrere alle spese di acquisizione al patrimonio pubblico del complesso storico monumentale di Villa Chigi Saracini. Lo stesso importo sarà destinato al nuovo plesso scolastico di Abbadia San Salvatore. Il quadro per le Terre di Siena è ancora ampio e comprende i 600.000 euro occorrenti a Rosia, nel comune di Sovicille, per la riqualificazione di via Mascagni; i 550.000 euro destinati a Poggibonsi, per la realizzazione degli spogliatoi, a servizio del campo sussidiario dello stadio ‘Lotti’, inseriti nell’ultimo emendamento; 400.000 euro sono previsti per lo stadio comunale di Chiusi, i cui lavori sono partiti di recente, mentre l’omologo impianto sportivo di Castellina in Chianti beneficerà delle risorse necessarie per la ristrutturazione degli spogliatoi e la dotazione degli impianti termici ed elettrici. Confermato, infine, il finanziamento speciale di 300.000 euro per l’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, designata Capitale toscana della cultura 2025.

Diego Mancuso