Regalo a Campostaggia. Un casco refrigerante per il reparto di Oncologia

Il casco refrigerante per l’Oncologia di Campostaggia è realtà. Nell’auditorium la consegna del Paxman, strumento per limitare la caduta di capelli in pazienti che si sottopongono a sedute di chemioterapia. È andata in porto in tempi rapidi l’iniziativa degli Amici di Poggibonsi, ente che si è avvalso dell’aiuto di 19 associazioni, 15 aziende, 30 singoli cittadini. Una unione di forze che ha permesso ai promotori, nell’arco di un trimestre, di raggiungere la cifra necessaria all’acquisto, circa 40mila euro. A ricevere il macchinario il direttore del reparto, Angelo Martignetti, nel corso di una cerimonia alla quale hanno partecipato l’assessore regionale al Diritto alla salute Simone Bezzini, il presidente della Provincia di Siena e sindaco di Poggibonsi David Bussagli, insieme con il direttore generale della Asl Toscana sud est Antonio D’Urso, il direttore sanitario Simona Dei e il direttore amministrativo Antonella Valeri. "Avevamo saputo del desiderio dell’Oncologia di contare su quel tipo di macchinario. Così ci siamo messi all’opera - spiega il presidente degli Amici di Poggibonsi Flaminio Benvenuti - fino al traguardo. Ora vogliamo impegnarci sempre di più per il bene della comunità". Bussagli ha aggiunto: "Ringrazio coloro che hanno appoggiato l’idea. Tante associazioni, imprese, cittadini hanno creato occasioni per la raccolta e partecipato agli eventi. Un bel risultato che arricchisce il territorio". Apprezzamenti dall’assessore regionale Bezzini e dal direttore sanitario Simona Dei. Alle realtà che hanno fornito il loro apporto, la pergamena degli Amici di Poggibonsi: Euro karting club, Upp, Pizzirani, Icet, Fonderie Valdelsane, Imer International, 2F, Centro Insieme, Rinaldi, Leoncini, Panurania, Misericordia Poggibonsi, Misericordia San Gimignano, Valdelsadonna, Findeco, Associazione Rioni, Pubblica assistenza Poggibonsi, Anpana, Dream Fashion, Associazione Arnolfo di Cambio, Tennis club Poggibonsi, Form Impianti, Tosco Marmi, Associazione Arti Visive, Lions club Valdelsa, Alcide, Bellavista Escursioni, Us Virtus, GA.MA, Il mondo di Gabri, Rotary club Alta Valdelsa, Delegazione autonoma Fisar, Viamaestra, Auser Poggibonsi, Asd Le Ancelle, Balla e Snella, Poggibonsi Women, Castello della Magione, Principi e fate, Fondazione Chianti Banca.