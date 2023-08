Regali ai nati prematuri in Terapia intensiva Alle Scotte l’associazione ’Cuore di maglia’

Cappellini, scarpine e copertine, tutto lavorato a maglia, per avvolgere, scaldare e colorare i piccoli pazienti ricoverati nella Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale Le Scotte. L’Associazione Cuore di Maglia, attiva in 90 ospedali italiani, inizia la sua collaborazione anche con l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, e lo fa con la consegna di regali realizzati con amore dalle volontarie. "Siamo molto contenti di iniziare questa bella collaborazione – annuncia il direttore generale Antonio Barretta – perché realtà come Cuore di Maglia sono un grande valore aggiunto per gli ospedali e soprattutto per i piccoli pazienti e le famiglie. Il nostro ospedale è il riferimento per l’area vasta Toscana Sud-Est per tutti i neonati e i prematuri che necessitano di cure neonatali ad alta intensità e che provengono, quindi, da diverse aree della Toscana; Cuore di Maglia contribuirà a migliorare l’accoglienza dei piccoli pazienti e a potenziare le attività di ’care’ garantite dal reparto". A consegnare i regali sono state alcune volontarie della Toscana e del Lazio, tra le quali la consigliera dell’associazione Egle Porretti, accolte dalla direttrice della Terapia Intensiva Neonatale Barbara Tomasini.